NS test inchecken met betaalpassen

Uiteindelijk is het de bedoeling dat het systeem uiteindelijk niet alleen in treinen, maar in het hele openbaar vervoer wordt gebruikt. Reizigers kunnen dan zowel hun pinpas als ook hun creditcard of digitale betaalpas op smartphone of smartwatch gebruiken. Op de stations zijn inmiddels alle incheckpalen voorzien van nieuwe kaartlezers en afbeeldingen van ov-chipkaarten en het contactloos betalen logo.