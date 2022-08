Help, wegafsluitingen door de Vuelta: provincie Utrecht gaat mensen helpen met pushberichten

Vanaf 12 augustus krijgen mensen die zich in een bepaalde straal rondom het parcours bevinden automatisch een pushbericht via sociale media. Hiervoor worden de kanalen Facebook, Instagram en de buurtapp Nextdoor gebruikt. In de berichten komt te staan welke hinder zij kunnen verwachten en welke verkeersmaatregelen getroffen zijn. De informatie wordt verspreid in alle doorkomstgemeenten van de Vuelta en is gespecificeerd per gemeente. De inzet van Smart Mobility moet weggebruikers, bezoekers en omwonenden helpen met het kiezen van een vervoersmiddel, route of parkeerplek.