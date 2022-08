Hoogtepunt vallende sterren vannacht te zien: 'Dat wil je niet missen'

Ieder jaar bereikt de meteorenzwerm op hetzelfde moment het hoogtepunt. "Dit jaar zijn de omstandigheden alleen niet ideaal", zegt Felix Bettonvil van Sonnenborgh Sterrenwacht in Utrecht. "Het is dit jaar helaas volle maan en daarom niet zo donker. Vallende sterren zijn het beste te zien bij helder en donker weer. In een gunstig jaar zijn er op het hoogtepunt zo'n 60 tot 80 meteoren te zien. We hebben dit jaar dus een beetje pech."