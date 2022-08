Vuelta-koorts loopt op, maar kersverse wethouder is niet nerveus: 'Vooral spannend of het lekker weer wordt'

Na de Giro en de Tour is de Vuelta de derde grote ronde die Utrecht binnenhaalt. Uniek in de wereld, maar waar is het eigenlijk voor nodig? "Allereerst is het gewoon heel leuk om zo'n groot evenement te organiseren, maar we hebben ook onze duurzame ambities. La Vuelta Holanda heeft bijvoorbeeld als eerste een groene reclamekaravaan. Verder past fietsen echt bij Utrecht en wat we als stad willen uitdragen. Op de Maliebaan ligt het oudste fietspad, we hebben de grootste fietsenstalling, de drukste fietsknooppunten en we zijn net uitgeroepen tot beste fietsstad ter wereld. Hopelijk spoort het mensen aan om vaker de fiets te pakken, want dat is gezond en goed voor het milieu."