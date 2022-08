Vuelta ook te volgen voor blinden en slechtzienden: speciale tribune en audiodescriptie bij Station Zuilen

In Utrecht is tijdens de ploegentijdrit op vrijdag 19 augustus een blindentribune te vinden bij Station Zuilen. Om 18.30 starten de eerste renners vanaf de Jaarbeurs. In totaal zijn er 23 ploegen die om de vier minuten vertrekken. Op de blindentribune kunnen bezoekers de wedstrijd dus volgen met audiodescriptie. Ook bij de etappes in Brabant zijn blindentribunes opgesteld: bij de Stationsweg in Den Bosch en op de Claudius Prinsenlaan in Breda.