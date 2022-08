Lekker bootjes kijken maakt Mijndense sluis geliefd bij dagjesmensen: 'Het is altijd spektakel'

Voor anderen is het zelfs een jaarlijks traditie om bij de sluis te komen kijken. "We komen uit Ederveen, dat ligt tussen Veenendaal en Ede in", vertelt een andere liefhebber van de Mijndense sluis die samen met haar man op rode stoelen aan de kant zit. "We zetten de auto bij Breukelen en fietsen hierheen. Het is spannend." En dit is dit jaar niet voor het eerst: "Vanwege het warme weer waren we gisteren ook hier, iemand had toen de touwen van de boot vastgezet in plaats van los te laten hangen, de boot hing toen scheef en bleef hangen." Zelf vindt ze varen niks, maar het kijken vindt ze erg leuk.