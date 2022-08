Leersummers leggen laatste hand aan praalwagens voor bloemencorso: 'Dit wordt nachtwerk'

Judith Hogendoorn, nu voor het tweede jaar voorzitter van het bloemencorso Leersum, begon zelf ook bij de jeugdraad met bouwen. “Als de corsokoorts je eenmaal te pakken heeft dan doe je elk jaar weer mee.” Toch was het dit jaar lastiger om mensen enthousiast te maken voor het bloemencorso. “Vooral veel jongeren hebben andere hobby’s gekozen, omdat er twee jaar geen bloemencorso was. En deze hobby kost gewoon best veel tijd, want het is echt monnikenwerk. Vooral in de groep van 8 tot 12-jarigen moeten we nieuwe bouwers gaan werven. Dus daar ga ik me hard voor maken.”