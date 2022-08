Bas Beenackers zocht voor zijn nieuwe EP antwoord op de vraag: wat maakt een man een man?

De liedjes zijn voor Bas een soort zoektocht naar zijn eigen ontwikkeling. Wie hij is en waar hij voor staat. En over wat het betekent om een ouder te zijn en te beseffen dat je dingen die je van je ouders leerde ook weer doorgeeft aan je kinderen. Hij heeft een kunstwerkje uit zijn eigen kindertijd met de afbeelding van een man gebruikt voor de hoes van zijn nieuwe album: "Het is een linosnede uit mijn basisschoolperiode, dat heb ik gemaakt toen ik 9 was en op de een of andere manier past dat bij deze liedjes."