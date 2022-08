Van der Maarel vervangt geblesseerde van der Hoorn, twijfels over basisplaats Dost

Of Dost, die zaterdag in Waalwijk op de bank begon omdat hij niet topfit was, tegen Cambuur in de basiself staat, is nog niet zeker. "Het seizoen is nog heel lang en je wilt niet in de eerste wedstrijd een speler zes tot acht weken kwijtraken", stelt de Utrecht-trainer. "Maar het is voor dit weekend wel een discussie: doen we nog een weekje voorzichtig of laten we hem starten? Het is wel een thuiswedstrijd."