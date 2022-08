Cipier gevangenis Nieuwersluis ontslagen na grensoverschrijdend gedrag

Het slachtoffer dat aan de bel trok, krijgt nazorg. In de Volkskrant vertelde haar advocaat over de werkwijze van de cipier. Hij zou als hij in zijn eentje de nachtelijke ronde over de afdeling deed, de deur van haar cel hebben geopend met zijn loper. Op die manier kwam hij tientallen keren 's nachts haar cel in. Volgens de vrouw mishandelde en misbruikte hij haar daar. Ook zou hij in haar cel drugs hebben gebruikt.