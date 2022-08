Burgemeester van Houten roept het Rijk op voor opvang vluchtelingen naar lokale initiatieven te kijken

De gemeente Houten is al langer in gesprek met het COA over een opvanglocatie in de gemeente aan de Essenkade. Isabella: "We zijn altijd bereid om een helpende hand te bieden. We zijn ook in gesprek met het COA en andere partners om een plan uit te werken. We willen 100 vluchtelingen opnemen en ook 150 woningzoekenden die ook dringend op zoek zijn naar een woning helpen aan een woning."