Het is 25 graden in De Bilt, hittegolf is officieel een feit

Het is de dertigste hittegolf in De Bilt sinds 1901. Opvallend is dat er daarvan zestien gemeten zijn in de vorige eeuw en we deze eeuw nu al de veertiende hittegolf beleven. Met veertien hittegolven is De Bilt een middenmoter in Nederland. In Arcen, Limburg staat de teller deze eeuw al op 26 hittegolven. Op Vlieland en Terschelling kwam het deze eeuw tot dusver tot slechts één hittegolf.