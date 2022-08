Duizenden studenten op introductie in Utrecht, maar ook online kun je de UIT lopen

Van Strien: "We hebben een streng alcoholbeleid. Zo mogen minderjarige studenten geen bier drinken, ook niet 0.0. Dat klinkt misschien flauw, maar als een jonge student een biertje in zijn of haar hand heeft, is het niet te controleren of dat een alcoholvrij biertje is of niet. De mentoren dragen een grote verantwoordelijkheid; excessief drankgebruik is uit den boze. En wat betreft drugs kunnen we helemaal kort zijn: daar geldt een zerotolerancebeleid voor."