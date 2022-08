Geen reddingsbrigade bij Utrechtse meren: 'Gebied is zo groot, dat lukt niet'

De reddingsbrigade zit Hans in zijn bloed, hij deed als klein kind al reddingszwemmen, zij dochter doet het nu ook en ook als hij niet aan het werk is, kijkt hij in de buurt van water toch altijd even om zich heen. "Als ik bij een zwembad of een strand ben, dan kijk ik altijd wel of er iets geks gebeurd en of alles veilig is, veilig voor iedereen."