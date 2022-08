Brand in koeienschuur Lopik geblust: dieren en mensen ongedeerd

Lopik - De brand die gisteravond woedde in een koeienschuur aan de Lopikerweg in Lopik, is geblust. Rond 23.00 uur werd het sein brand meester gegeven, meldt de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Dieren en mensen bleven ongedeerd, een persoon kreeg last van zijn ademhaling en moest worden nagekeken door ambulancepersoneel.