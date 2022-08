FC Utrecht spreekt schande van supportersrellen; beveiliger gewond en ME bekogeld met stenen

Na de wedstrijd braken rellen uit. FC Utrecht-directeur Thijs van Es laat in een statement weten het gedrag van een groep aanhangers richting eigen veiligheidspersoneel en de ME 'schandalig' te vinden. "Ik noem het bewust geen supporters, want dit heeft in niets met support of onze club te maken", schrijft hij. "Veiligheidspersoneel en ME in onveiligheid brengen, terwijl zij er juist zijn om veiligheid voor eenieder in het stadion te waarborgen is echt schandalig."