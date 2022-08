Zes aanhoudingen na beroving van halsketting in centrum van Utrecht

De politie waarschuwt dat het aantal zakkenrollen winkeldiefstallen in deze vorm aan het toenemen is in Utrecht. "De daders zijn veelal jonge mannen die rondtrekken door ons land en overal hun diefstallen plegen", schrijft de politie op Instagram. "De slachtoffers van kettingrovers worden veelal benaderd door de jonge mannen die hen dan in gebrekkig Engels een vraag stellen. Op dat moment worden de sieraden die het slachtoffer op of bij zich draagt gestolen."