Heroïsche kanaaltocht Utrechts zwemteam geslaagd ondanks golven, kwallen en zeeziekte: 'Het was super!'

De zwemsters zijn moe en de schouders doen zeer, maar ze zijn positief verrast over wat ze aankunnen. "We hebben allemaal zes keer een uur gezwommen in de zee en door alle training is dat ons goed afgegaan. We zijn nu net klaar en hebben een dag rust nodig, maar dinsdag gaan we het water weer in, want we blijven hier een tijdje met elkaar. Als liefhebber is het verleidelijk om hier aan de Engelse kust nog even te gaan zwemmen."