Zes heiligen in glas in lood maken de kapel van de monumentale Villa Jongerius compleet

Utrecht - De kers op de taart, dat zijn de nieuwe glas in lood ramen in de kapel van de monumentale Villa Jongerius in Utrecht. De villa is in 1938 gebouwd door Jan Jongerius maar had de tand des tijds niet goed doorstaan. In 2010 werd begonnen met een grootscheepse renovatie, die inmiddels bijna is afgerond, maar de huiskapel moest het nog zonder gebrandschilderde ramen doen. Terwijl die er wel ingezeten hebben. Willem ter Steege, kleinzoon van Jan Jongerius: "Origineel zaten in de villa zes prachtige ramen, maar die waren in de container verdwenen."