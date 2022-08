Een jaar na de val van Kabul hoopt Palwasha op een wonder: 'Mijn familie moet daar weg'

Zeist - Op 15 augustus 2021 vond de val van Kabul plaats. De Taliban nam de hoofdstad over en daarmee vrijwel heel Afghanistan. Inmiddels is het een jaar later en spreekt de Afghaanse Palwasha Hassan uit Zeist van een uitzichtloze situatie. Ze maakt zich grote zorgen over haar zus die met haar vijf dochters al bijna een jaar lang ondergedoken zit in Afghanistan. "Het is hopen op een wonder."