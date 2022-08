Waterschap bouwt 'vislift' in Lopik: 'Zo krijgen ze een groter leefgebied'

Het waterschap hoopt dat er met de vislift meer biodiversiteit komt in het achterland en dat de vissen zich daar rustig kunnen voortplanten. "In het voorjaar zoeken vissen de polders op, omdat het water minder hard stroomt. Op die plekken kunnen ze paaien en hun jongen krijgen", vertelt Alien Kroeze van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. "In het najaar zoeken ze weer wat dieper water op om daar in de winter te kunnen schuilen."