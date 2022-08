Veilig Verkeer Nederland wil verbod op opvoeren e-bikes: 'Levensgevaarlijk'

Het door VVN aangekaarte probleem staat overigens wel al op de politieke agenda. In juli nam de Tweede Kamer nog een motie van het CDA aan over een verbod op het opvoeren van e-bikes en betere handhaving over de maximale snelheid. Dat laatste is echter lastig, omdat er nog geen rollerband voor elektrische fietsen bestaat. Of die er in de toekomst wel komt is nog onduidelijk, aldus VVN. Daarnaar wordt momenteel onderzoek gedaan. De uitslag daarvan wordt in het najaar verwacht.