Leuk, een oldtimer, maar wie kan 'm nog repareren?

Sleutel in het contact, beetje gas erbij én een kleine duw in de rug. Dat heeft deze nog-net-niet-opgelapte oldtimer nodig, lachen Tom en Renk (21). We rijden door de polders van Meerkerk als ze vertellen over hun grote liefde. Wat dat is hoef je natuurlijk niet lang over na te denken. "Hoor je dat geluid van die motor? Dan heb je geen muziek nodig, dit is het beste wat je kan horen."