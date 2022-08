OM staakt hoger beroep in zaak rond boerderijbranden, verdachte Gert S. nu vrij man

Langbroek - Het Openbaar Ministerie (OM) ziet af van het hoger beroep in de strafzaak rond een serie boerderijbranden in Cothen, Werkhoven en 'T Goy. Gert S. (39) uit Langbroek werd in januari vrijgesproken door de rechtbank. Nu gaat het OM ook niet in hoger beroep, bevestigt het OM na berichtgeving van het AD. "Na een zorgvuldige afweging denken wij dat het onvoldoende kansrijk is om in hoger beroep wel tot een veroordeling te komen", laat een woordvoerder weten.