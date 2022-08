Utrechtse agenten door autokrakers bestolen van vuurwapens, munitie en laptop

De wapens zaten in een laptopkoffer in de kofferbak van de auto van de agenten. De ongemarkeerde auto stond op 12 mei op een parkeerterrein bij een supermarkt in Utrecht. Volgens de officier van justitie is op camerabeelden te zien dat de 26-jarige Utrechter samen met een medeverdachte de kofferbak openbreekt.