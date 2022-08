Rijkswaterstaat zet stuw Hagestein op een kiertje om verzilting in het westen tegen te gaan

Dat kan in het westen van het land problemen veroorzaken voor de drinkwatervoorziening en voor natuur, landbouw en industrie, meldt RWS. Door de lage rivierwaterstanden en de droogte is er te weinig zoetwater op als buffer tegen de verzilting te dienen. Daarom werd in juli al de Klimaatbestendige Wateraanvoer in werking gesteld. Dat is een systeem voor de aanvoer van extra zoetwater naar het west-Nederland, maar dat blijkt nu niet voldoende te zijn.