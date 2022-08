Annick Verhaar niet naar hoofdtoernooi in Eindhoven

Provincie Utrecht - Annick Verhaar is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor het internationale tennistoernooi van Eindhoven. De Bilthovense verloor in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi in twee sets van Danique Havermans: 2-6, 4-6. In de eerste ronde was Verhaar veel te sterk voor de Luxemburgse Erna Brdarevic: 6-1, 6-0.