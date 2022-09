Tracey was 17 toen ze een oorlogsfilm schreef, nu – 40 jaar later – gaat ie in première

De film is in september in de bioscoop te zien. Vanavond is er een besloten première bij Pathé Leidsche Rijn. Op donderdag 15, vrijdag 16 en zaterdag 17 september is de film voor publiek te bekijken in de bioscoopzaal van stichting Het Wilde Westen aan de Everard Meijsterlaan in Utrecht. Uiteindelijk hoopt Van Eijk dat de film later ook in scholen een rol gaat spelen in lessen over geschiedenis. "Ik hoop met al mijn films een actueel probleem aan te snijden. Weet je wat het is? Je karakter kun je uiteindelijk niet veranderen, maar je gedrag wel."