Je e-bike opvoeren? Jorner doet dat in een handomdraai, maar VVN wil dat het verboden wordt

Eigenlijk snapt Jorner het wel, als er zo'n verbod komt. "Die kans zit er dik in", zegt hij erover. Maar rouwig zal hij er niet om zijn. "Ik ben niet in de veronderstelling dat ik dit nog 10 jaar doe." Maar op dit moment is de vraag nog enorm. De Utrechter rijdt het hele land door om chips in elektrische fietsen te plaatsen waardoor die nét een stukje harder gaan. In theorie zijn met die chips - die de motor van de fiets voor de gek houden - snelheden tot bijna 100 kilometer per uur haalbaar. Toch vragen klanten daar nooit om, de meesten willen net 10 kilometer per uur harder.