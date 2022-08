Lucht in Utrecht meest vervuild van alle etappes in de Vuelta

Het was geen verrassing dat Utrecht bovenaan het lijstje stond, vertelt onderzoeker Roel Vermeulen. "Het is één van de meest stedelijk gebieden waar de Vuelta doorheen komt. En daar is meer luchtvervuiling." De onderzoekers legden kaarten die zij hadden gemaakt over luchtvervuiling in Europa over de kaart van de etappes van de wielerronde van Spanje. Daar zagen zij dat de etappes in Nederland tot de etappes met de meeste luchtvervuiling hoorden. Met name de ploegentijdrit in Utrecht is niet goed voor de longen.