Komt na de Giro en La Vuelta ook de Tour de France Femme naar Utrecht?

Ook burgemeester Sharon Dijksma is inmiddels geïnformeerd over het plan en er worden gesprekken gevoerd met de burgemeester van Ede. Die gemeente wil de tour ook graag naar Nederland halen. Als het aan hen ligt, vindt het evenement al over twee jaar plaats. "Ik denk dat we meer tijd nodig hebben, maar hoeveel precies: dat is nog koffiedik kijken." Van den Berg weet dat het daarbij ook afhankelijk van de internationale wieleragenda is.