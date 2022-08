Werkzaamheden rond Amersfoort Centraal 'voorspoedig' verlopen: treinverkeer weer opgestart

De spoorbeheerder en de NS maakten afgelopen zondagavond pas bekend dat er vanaf dinsdagavond 21.00 uur geen treinen meer van, via en naar het station zouden rijden. Volgens ProRail kon dat in dit geval niet anders: "Kort geleden kwamen we erachter dat het hele systeem einde levensduur is. Dan kun je er wel weer nieuwe onderdelen inzetten, maar is het binnen de kortste keren weer kapot", zei een woordvoerder.