Kloostertuinzeep van Landgoed Oostbroek: ‘We herdenken de heilige martelaar Laurentius met ons zeepje’

De heilige Laurentius was een martelaar, die zich inzette voor de armen, vertelt Hellevoort. “Vandaar dat dit klooster geweid is aan Laurentius. Dat is ook terug te zien in het wapen van Oostbroek, daar zie je het Laurentius-rooster. Volgens de legende werd hij levend op een rooster verbrand. Zo is hij gestorven maar ook heilig geworden. Nu het landgoed 900 jaar bestaat, herdenken we nog steeds de heilige Laurentius in ons zeepje.”