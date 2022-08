Utrechter in rolstoel kan na week appartement weer uit: lift gerepareerd

Had deze situatie voorkomen kunnen worden? "Er is destijds wel een gesprek geweest met de bewoner waarin is gezegd dat er op zijn verdieping maar één lift beschikbaar is. We gaan nu wel kijken of het wel verstandig is dat hij op deze etage blijft zitten. (...) We hadden hem wel uit huis kunnen halen, maar hij heeft ook verzorging nodig, dat hadden we nooit voor hem kunnen regelen in een hotel."