Utrechtse partijen willen tijdelijke huurcontracten aan banden leggen

Wettelijk gezien mag de huur voor huidige bewoners met maximaal 2,3 procent per jaar verhoogd worden bij een huurprijs vanaf 300 euro per maand. Maar dit geldt niet als er nieuwe huurders in het pand komen. Door dus te werken met tijdelijke huurcontracten, kunnen verhuurders telkens een veel hogere huur vragen als er een nieuwe bewoner in het pand trekt. Dat gebeurt steeds vaker, zo schreef het AD eerder deze week.