Kiespijn of kapotte auto moet wachten tot na de Vuelta: afspraken afgezegd

Ook bij Huisartsen Mariahoek aan de Singel moeten ze vrijdag rekening houden met het parcours. Met de auto is de praktijk niet bereikbaar, maar daar hebben ze volgens huisarts Loes Goossens niet heel veel last van. "Het grote voordeel is dat wij al onze bezoeken aan patiënten op de fiets afleggen, dat kan gelukkig nog steeds. Bovendien sluiten wij al om 17.00 uur, dus ondervinden we maar zo'n twee uur lang hinder van de Vuelta. Daarna gaat alle zorg over naar de huisartsenpost. Eerlijk gezegd denk ik dat we hier minder last van gaan hebben dan toen de singel een aantal weken geleden dicht was", zegt ze. "En bij een spoedgeval waar de ambulance voor moet komen, wordt de weg vast wel even vrijgemaakt."