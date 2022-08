Opening hoofdkantoor Vuelta in de Jaarbeurs: 'Utrecht hoort bij de Vuelta-familie'

"De opening was fantastisch", vertelt Javier Guillén, de directeur van de Vuelta. "En natuurlijk heel belangrijk. Dit is het moment dat de Vuelta echt gaat beginnen. De komende twee dagen gebeurt alles hier voor dat de ronde van start kan." Sharon Dijksma was ook enthousiast over de opening: "Het is mooi om te zien wat voor een dynamiek er ontstaat wanneer de organisatie met tweeduizend mensen neerstrijkt in de stad, dat is fantastisch."