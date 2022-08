Rechtbank gewraakt, proces tegen verdachte van handel in drugs en politiegegevens maanden vertraagd

Wijk bij Duurstede - Het proces tegen een man uit Wijk bij Duurstede die verdachte is in een grote drugszaak loopt maanden vertraging op. De zaak tegen de 31-jarige H.W. zou vandaag door de rechtbank worden afgehandeld, maar de verdediging heeft de rechters gewraakt. De verdachte zit al 15 maanden in voorarrest, maar de vertraging is voor de Utrechtse rechtbank geen reden om hem het proces in vrijheid af te laten wachten.