Utrechtse kostuummaker maakt kleding voor steltlopers: 'Ik hou van sprookjes toevoegen aan de wereld'

Inspiratie krijgt ze door gewoon, iets, de behoefte om een (creatief) ei uit te broeden. Ze begint dan met materiaal verzamelen. Op de markt, bij de groothandel, ze gaat wat schetsen tekenen. Maar haar creaties ontstaan pas echt onder de naaimachine. Dan komt ze in een flow en kan dan ook heel goed focussen. De kostuums waar Jelleke nu mee bezig is horen bij het thema 'meubelstukken'. "Ik zie voor me meubelstukken die stiekem tot leven komen en met elkaar een theekransje hebben of met elkaar gaan wandelen", aldus Jelleke. "En deze lampenkap die de acteur op haar hoofd krijgt krijgt een trekkoord om de lamp mee te bedienen."