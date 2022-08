'Hebben wij dat!' Konijnen van Amersfoortse familie graven menselijke schedels op in achtertuin

Over de vindplaats heeft d’Hollosy een vermoeden. In de loop der jaren hebben archeologen in de stad veel oude begraafplaatsen gevonden en onderzocht. De achtertuin van familie De Geus ligt niet in de buurt van een voormalig grafveld. De archeoloog komt met een voorzichtige lezing: "We hebben de nodige begraafplaatsen al opgegraven. En bij die opgravingen zijn best weleens schedels gestolen. En wat ik nu merk is dat er mensen nu ook bij ons langskomen die in hun jeugd een schedel hebben meegenomen en die terug brengen. Ik kan mij ook voorstellen dat iemand die vroeger zoiets gedaan heeft ze in de tuin heeft begraven."