Arnolds fietsrecord sneuvelde door proefritje Vuelta-renners: 'Dacht dat het de buurman op zijn e-bike was'

Provincie Utrecht - Lukt het niet om door te breken als prof dan is er voor de amateurwielrenner alsnog een fijne troostprijs: je tot King of the Mountain (KoM) kronen. Hiervoor moet je in de sportapp Strava de snelste tijd op een afgebakend stukje weg rijden. Maar nu de Vuelta voor de deur staat, en veel profs in de provincie Utrecht hun trainingsrondjes rijden, wordt menig 'Kommetje' aan flarden gereden.