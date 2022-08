Biljarten als therapie: 'Moet je met mijn parkinson-handen eens proberen'

Ze kunnen er wel om lachen, daar bij het Nieuwegeinse biljarttoernooi. Iedereen heeft tenslotte dezelfde ziekte, zegt Peter. "Het is niet om grappen over te maken, want we hebben er allemaal veel last van. Het is een vreselijke ziekte. Sommige beven, andere worden trager of bevriezen opeens. Maar weet je, zo'n evenement is ook om het luchtig over je ziekte te hebben. Ervaringen delen lucht een beetje op."