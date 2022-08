Onrust in opvanglocatie voor asielzoekers Utrecht

Ibrahim woont al zes maanden in het complex. Hij zegt dat de accommodatie prima is. "Daar hebben we geen klachten over. Het enige waar we over klagen is het eten." Volgens de man krijgen ze dagelijks brood met een plakje kaas en zoet broodbeleg, yoghurt en fruit. Soms krijgen ze wat humus, soms een ei. Dat pakket is bedoeld als ontbijt en lunch.