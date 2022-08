Bol wint Europees goud op 400 meter in 'niet te geloven' tijd

München - Femke Bol kan zichzelf nog altijd verbazen. Een welgemeende 'wauw' kwam uit haar mond na haar gouden race op de 400 meter bij de EK atletiek in München. Bol won de finale in 49,44 seconden, een Nederlands record en de beste tijd van dit seizoen in Europa. "Winnen in zo'n tijd is niet te geloven. Het is bizar", zei ze voor de camera van de NOS. "Ik voelde me heel goed, sterk en had er veel vertrouwen in. Maar dat het zo goed zou gaan, had ik niet verwacht. Daar had ik alleen maar van gedroomd."