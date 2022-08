Utrechtse koopwoning haast onbereikbaar voor Jan Modaal

In de provincie Utrecht is de situatie trouwens nog uitzichtlozer. Daar maken modale eenverdieners kans op maar 0,2 procent van het aanbod. Alleen in Flevoland (0,1 procent) en Noord-Brabant (ook 0,1 procent) is de situatie nog schrijnender. In Limburg (6 procent), Groningen (5 procent) en Zeeland (4 procent) maken eenverdieners met een modaal inkomen de meeste kans op een woning.