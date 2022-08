Orysia (22) uit Oekraïne helpt theehuis door personeelscrisis heen: 'Mijn favoriet is de frikandel speciaal'

Verschillende jonge serveersters lopen af en aan met broodjes gezond, flammkuchen en geitenkaas-tosti’s. “Het is vandaag een rustig dagje, dit stelt niks voor” zegt één van hen zelfverzekerd. Het is de eerste regenbui na een aantal drukke weken en slechts een handjevol gasten is neergestreken in het theehuis. “Maar we hebben het ontzettend druk gehad. Vandaag is er eindelijk weer tijd om de diepvries te ontdooien en nieuwe taarten uit te proberen.”