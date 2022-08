Esther wilde lenzen halen, maar werd belaagd door anti-abortusdemonstranten

Esther is niet haar echt naam. Ze wil haar verhaal anoniem delen. De gebeurtenis is pijnlijk, maar te belangrijk om niet te vertellen, vindt ze. Esther vertelt hoe ze vorig jaar op weg was naar de lenzenkliniek, in hetzelfde pand als waar de abortuskliniek zit. "Ik liep nietsvermoedend langs de Biltstraat, toen ik een paar demonstranten hoorden smoezelen", zegt ze. "Voor ik het wist, werd ik opzij geduwd, het fietspad op. Ze pakten me vast en grepen in mijn buik. Ik wist niet wat me overkwam."