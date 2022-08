Op de parkeerplaats van dit Nieuwegeinse hotel wordt gesmeerd en gekookt voor de renners: 'Ik zorg voor de brandstof'

Nieuwegein - Het profpeloton is neergestreken bij verschillende hotels in de omgeving en dus staan de parkeerplaatsen vol met glimmend zwarte vrachtwagens, volgauto's en zelfs mobiele keukens. "Dat doen we altijd in de grote rondes. Als je niet precies weet waar je terecht komt is het wel handig om je eigen domeintje te hebben."