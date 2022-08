Live: Vuelta-circus strijkt neer in Utrecht, Vredenburg stroomt vol voor ploegenpresentatie

Utrecht - ¡ Hola Vuelta Utrecht! Het is eindelijk zover: de Ronde van Spanje is hier. Vanavond worden de 23 deelnemende wielerteams gepresenteerd op het Vredenburgplein in Utrecht en morgen en overmorgen zijn er twee etappes in onze stad en regio. Een livestream van de ploegenpresentatie vind je in dit liveblog. Ook de komende dagen volg je de Vuelta op de voet bij ons via liveblogs, een themapagina en tal van uitzendingen op Radio M Utrecht, RTV Utrecht en UStad.