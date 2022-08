Grote zorgen over uitbreiding KNVB in Zeist: ‘Onze dieren raken gespannen van onrust, fluitsignalen en fel licht’

Marlies Schneider is beheerder van het Dierentehuis en ziet wat onregelmatige geluiden met de dieren doet. “Het probleem met veel honden die we hier hebben is dat ze een trauma hebben of niet helemaal goed gesocialiseerd zijn. Wij doen ons best om ze weer wat vertrouwd te maken met mensen en situaties die ze niet kennen. Als er straks continu lawaai gaat zijn van voetbalvelden, krijgen de honden geen rust meer. Dan kunnen we ze niet meer gaan trainen om ze weer een beetje vertrouwd te maken met situaties of met mensen. Omdat ze continu overprikkeld zijn. Een hond in stress is niet in staat om iets te leren.”